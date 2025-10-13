НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции

«Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», которая входит в состав 4-й отдельной бригады подлодок Черноморского флота ВМФ России. Она предназначена для борьбы с подлодками и кораблями, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, а также разведывательной и патрульной деятельности. В том числе способна выполнять пуски ракет «Калибр».