НАТО заявило об обнаружении «российской подлодки» у берегов Франции

Подлодка была замечена 9 октября у берегов Бретани. Как сообщило Морское командование НАТО, она всплывала на поверхность.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

Военные НАТО засекли «российскую подводную лодку» у побережья французского региона Бретань. Об этом заявило Морское командование альянса в социальной сети X.

Сообщение было опубликовано 9 октября. Как сообщило командование, подлодка всплыла из-под воды.

В мае Королевский флот Великобритании заявил о перехвате российской подводной лодки «Краснодар» при входе в пролив Ла-Манш у побережья Франции.

Подлодку отслеживал вертолет Wildcat 815-й морской авиационной эскадрильи Королевского флота. Как уточнили в британском флоте, «Краснодар» возвращалась в Россию из восточного Средиземноморья.

«Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», которая входит в состав 4-й отдельной бригады подлодок Черноморского флота ВМФ России. Она предназначена для борьбы с подлодками и кораблями, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, а также разведывательной и патрульной деятельности. В том числе способна выполнять пуски ракет «Калибр».

