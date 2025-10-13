В базу украинского «Миротворца» неожиданно внесли потомка Льва Толстого

Анастасия Толстая, известная как актриса и режиссёр, теперь значится в числе фигурантов на страницах скандального украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован на территории РФ). Данную информацию обнародовала «Газета.Ru».
Создатели сайта инкриминируют Толстой действия, которые, по их мнению, подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины. Помимо этого, ей приписывают публичную поддержку и оправдание политики России, а также содействие попыткам закрепления контроля над украинскими территориями российскими силами. В качестве отдельного пункта отмечено «незаконное временное пребывание» Толстой в Крыму, зафиксированное в 2021 году.
Творческий путь Толстой, в девичестве носившей фамилию Венкова, включает участие в таких кинокартинах, как «Аванпост», «Наводнение» и «Клипмейкеры». Кроме актёрской деятельности, она выступала режиссёром полнометражных фильмов «Тайное влечение» и «Семейное счастье». Анастасия приходится прапраправнучкой Льву Толстому.
Сайт «Миротворец» функционирует с целью сбора и публикации сведений о людях, которых администрация ресурса считает угрозой национальной безопасности Украины. За годы существования так называемый чёрный список проекта неоднократно пополнялся за счёт журналистов, знаменитостей и политиков, посетивших территорию Крыма, Донбасса или вызвавших неодобрение создателей ресурса по иным причинам.
Читайте также: Российского спортсмена включили в списки скандального «Миротворца»*