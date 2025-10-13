В базу украинского «Миротворца» неожиданно внесли потомка Льва Толстого

Создатели сайта инкриминируют Толстой действия, которые, по их мнению, подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины. Помимо этого, ей приписывают публичную поддержку и оправдание политики России, а также содействие попыткам закрепления контроля над украинскими территориями российскими силами. В качестве отдельного пункта отмечено «незаконное временное пребывание» Толстой в Крыму, зафиксированное в 2021 году.