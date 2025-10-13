Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отправил в самую строгую тюрьму помилованных Байденом заключённых

Дональд Трамп аннулировал решения о помиловании 37 осуждённых, которые были вынесены Джо Байденом. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Изменения произошли сразу после возвращения Трампа на пост.

Источник: Life.ru

Байден в последние дни своего президентства заменил смертные приговоры для особо опасных преступников на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Трамп, комментируя этот шаг, заявил, что эти люди совершили тяжкие преступления и заслуживают строгого наказания.

«Пусть катятся в ад», — заявил Трамп.

После этого он распорядился ужесточить условия содержания. Большинство заключённых, за исключением тех, кому требовалась особая медицинская помощь, были переведены в тюрьму ADX Florence в Колорадо с особо строгим режимом. Там они проводят большую часть времени в одиночных камерах, лишённые общения.

По информации WSJ, некоторые американские чиновники предлагали сделать условия ещё более суровыми, считая текущие условия в камерах слишком комфортными.

Политика Байдена отличалась стремлением к отмене смертной казни. Он ввёл мораторий на её исполнение и смягчил приговоры для тысячи заключённых, что встретило критику в Министерстве юстиции. Некоторые сотрудники считали такие решения чрезмерно гуманными и лишёнными системности. Байден заявлял, что предоставил больше помилований и смягчений приговоров, чем его предшественники.

Ранее сообщалось, что Джо Байден переживает сложный период адаптации после ухода из политики. По данным СМИ, он тяжело привыкает к более спокойной жизни и сожалеет, что его «вынудили» выйти из гонки 2024 года. Байден продолжает следить за новостями, особенно интересуясь действиями Трампа, и консультируется с советниками. Помимо этого, он работает над мемуарами, созданием президентской библиотеки и проходит курс лучевой и гормональной терапии в связи с раком предстательной железы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше