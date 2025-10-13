Трамп отправил в самую строгую тюрьму помилованных Байденом заключённых

Ранее сообщалось, что Джо Байден переживает сложный период адаптации после ухода из политики. По данным СМИ, он тяжело привыкает к более спокойной жизни и сожалеет, что его «вынудили» выйти из гонки 2024 года. Байден продолжает следить за новостями, особенно интересуясь действиями Трампа, и консультируется с советниками. Помимо этого, он работает над мемуарами, созданием президентской библиотеки и проходит курс лучевой и гормональной терапии в связи с раком предстательной железы.