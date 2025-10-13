WSJ рассказала, как Трамп превратил в ад жизни 37 помилованных Байденом

WSJ утверждала, что Байден стремился войти в историю как президент США, предоставивший наибольшее число помилований и смягчений приговоров. Только в тот день, в свою последнюю пятницу на посту главы государства, он смягчил приговоры почти 2500 заключённым, отбывающим длительные тюремные сроки. По сведениям WSJ, это вызвало недовольство американского Минюста. Чиновники ведомства посчитали, что действия Байдена привели к бессистемному процессу в Белом доме, а сам президент проявил милосердие к преступникам, многие из которых имели жестокое прошлое и не заслуживали помилования, говорили газете источники.