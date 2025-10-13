WSJ рассказала, как Трамп превратил в ад жизни 37 помилованных Байденом

Президент США Дональд Трамп, придя к власти, отменил послабления, которые предоставил его уходящий предшественник Джо Байден 37 осужденным. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Байден, покидая свой пост, распорядился заменить смертные приговоры 37 осужденным по тяжким статьям, в том числе за убийство, на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Трамп, комментируя это, пожелал «самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них» «катиться в ад».
Уже через несколько часов после возвращения в Овальный кабинет Трамп приказал превратить пожизненное заключение этих людей, «по сути, в ад», пишет WSJ.
Так, в соответствии с указаниями республиканца, был отменен перевод большинства заключенных в основные американские тюрьмы. Вместо этого Эмиль Бове, исполнявший тогда обязанности заместителя генерального прокурора, распорядился перевести их всех, за исключением немногих, нуждающихся в специализированном лечении, в тюрьму США во Флоренсе, штат Колорадо (ADX Florence), — самое строгое исправительное учреждение в федеральной системе.
Эта тюрьма предназначена для содержания самых жестоких преступников, обычно ее заключенные проводят 23 часа в сутки в своих камерах в одиночестве, пишет WSJ.
Газета сообщает, что на встрече с генеральным прокурором США Пэм Бонди, прошедшей в мае и касавшейся семей жертв этих 37 осужденных, некоторые американские чиновники пожелали, чтобы условия содержания в тюрьме были еще хуже.
Аарон Рейц, занимавший тогда должность помощника генерального прокурора, провел круглый стол с семьями заключенных и выразил разочарование тем, что в камерах «есть окна, через которые проникает дневной свет». Он высказал мнение, что тюремная еда слишком хороша для этих осужденных.
Байден выступает за отмену смертной казни на федеральном уровне. В начале своего президентского срока он ввел мораторий на нее. Однако эта позиция не касалась приговоров за терроризм и массовые убийства на почве ненависти.
Трамп же является сторонником смертной казни. После решения Байдена он пообещал поручить Минюсту США добиваться смертных приговоров, «чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров».
WSJ утверждала, что Байден стремился войти в историю как президент США, предоставивший наибольшее число помилований и смягчений приговоров. Только в тот день, в свою последнюю пятницу на посту главы государства, он смягчил приговоры почти 2500 заключённым, отбывающим длительные тюремные сроки. По сведениям WSJ, это вызвало недовольство американского Минюста. Чиновники ведомства посчитали, что действия Байдена привели к бессистемному процессу в Белом доме, а сам президент проявил милосердие к преступникам, многие из которых имели жестокое прошлое и не заслуживали помилования, говорили газете источники.
Байден лично подчеркивал, что помиловал и смягчил приговоры большему числу людей, чем любой другой президент в истории США.