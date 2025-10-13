ВСУ потеряли десятки человек при попытке контратаки в Харьковской области

Под Волчанском в Харьковской области украинские военные предприняли попытку отбить позиции, удерживаемые российской группировкой войск «Север».
Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», связанный с данной военной группировкой. Канал отмечает, что противник задействовал значительные силы, стремясь вернуть утраченные рубежи.
Однако слаженные действия российских военнослужащих позволили отразить все наступления. По имеющимся данным, украинская сторона потеряла более 30-ти человек и была вынуждена отойти на исходные рубежи.
Ранее в начале октября сообщалось о гибели более 30-ти бойцов 57-й мотопехотной бригады ВСУ в этом районе, когда офицеры части отмечали День защитников и защитниц Украины.
