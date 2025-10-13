Лукашенко позитивно оценил работу Сагинтаева в ЕЭК

Ваши многолетний опыт государственной службы и личное участие в становлении Евразийского экономического союза достойны высокой оценки и признания.
Лукашенко выразил уверенность, что под руководством Сагинтаева работа ЕЭК и впредь будет направлена на укрепление партнерства и построение устойчивых экономических связей между странами-участницами ЕАЭС.
Кроме того, белорусский президент пожелал Сагинтаеву доброго здоровья, успехов и новых свершений во благо развития Союза.
Бакытжан Сагинтаев родился в Казахстане и окончил Казахский государственный университет имени Кирова. В советское время преподавал, получил научную степень кандидата экономических наук.
Затем руководил различными компаниями и занимал должности в госструктурах. В 2012 году стал министром экономического развития и торговли Казахстана. После получил пост вице-премьера, с 2016 по 2019 годы был премьер-министром. Позже руководил президентской администрацией.
С 1 февраля 2024 года назначен председателем Коллегии ЕЭК.