Лукашенко позитивно оценил работу Сагинтаева в ЕЭК

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжана Сагинтаева с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Ваши многолетний опыт государственной службы и личное участие в становлении Евразийского экономического союза достойны высокой оценки и признания.

заявил президент

Лукашенко выразил уверенность, что под руководством Сагинтаева работа ЕЭК и впредь будет направлена на укрепление партнерства и построение устойчивых экономических связей между странами-участницами ЕАЭС.

Кроме того, белорусский президент пожелал Сагинтаеву доброго здоровья, успехов и новых свершений во благо развития Союза.

Бакытжан Сагинтаев родился в Казахстане и окончил Казахский государственный университет имени Кирова. В советское время преподавал, получил научную степень кандидата экономических наук.

Затем руководил различными компаниями и занимал должности в госструктурах. В 2012 году стал министром экономического развития и торговли Казахстана. После получил пост вице-премьера, с 2016 по 2019 годы был премьер-министром. Позже руководил президентской администрацией.

С 1 февраля 2024 года назначен председателем Коллегии ЕЭК.

