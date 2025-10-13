ХАМАС назвал имена планируемых к освобождению заложников, среди них Харкин

«В рамках сделки об обмене с Израилем было решено освободить следующих живых заложников: Бара Куперштейна, Эвьятара Давида, Йосеф-Хаима Охану, Сегева Кальфона, Авинатана Ора, Элькану Бухбута, Максима Харкина, Нимрода Коэна, Матана Цангаукера, Давида Кунио, Эйтана Хорна, Матана Ангреста, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Омри Мирана, Алона Охеля, Гая Гильбоа-Далаля, Рома Браславского и Ариэля Кунио», — говорится в заявлении группировки.
Параллельно телеканал Al Aqsa, контролируемый ХАМАС, сообщил о выдвижении колонны Международного комитета Красного Креста (МККК) к месту передачи заложников. Где и как именно состоится передача заложников, пока неизвестно.
Ранее палестинское движение ХАМАС заявляло о готовности начать освобождение заложников утром 13 октября, если Израиль освободит около двух тысяч палестинских заключенных. Также 13 октября в Египте должен состояться саммит, посвящённый урегулированию конфликта в секторе Газа.