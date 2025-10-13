Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Призывники Красноярского края начали получать электронные повестки

С этого года призывники Красноярского края начали получать электронные повестки.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября 2025 года призывники Красноярского края начали получать электронные повестки. Военный комиссариат региона разъяснил особенности новой формы уведомления.

Бумажные повестки все еще являются основным способом оповещения. Их отправляют в письменной форме и дублируют в электронной.

Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете призывника (уведомление о ней находится в личном кабинете на «Госуслугах»). Получив уведомление, необходимо перейти по ссылке и явиться в указанные в документе время и место. Выписку из реестра можно также получить в МФЦ.

Обратите внимание, что призывник обязан явиться в военкомат, даже если он не пользуется «Госуслугами».

Кроме того, гражданин, подлежащий призыву на военную службу и не получивший повестку, должен лично явиться в военный комиссариат, чтобы сверить данные. Сделать это нужно в течение двух недель со дня начала следующего периода проведения призыва.