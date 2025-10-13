С 1 октября 2025 года призывники Красноярского края начали получать электронные повестки. Военный комиссариат региона разъяснил особенности новой формы уведомления.
Бумажные повестки все еще являются основным способом оповещения. Их отправляют в письменной форме и дублируют в электронной.
Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете призывника (уведомление о ней находится в личном кабинете на «Госуслугах»). Получив уведомление, необходимо перейти по ссылке и явиться в указанные в документе время и место. Выписку из реестра можно также получить в МФЦ.
Обратите внимание, что призывник обязан явиться в военкомат, даже если он не пользуется «Госуслугами».
Кроме того, гражданин, подлежащий призыву на военную службу и не получивший повестку, должен лично явиться в военный комиссариат, чтобы сверить данные. Сделать это нужно в течение двух недель со дня начала следующего периода проведения призыва.