Призывники Красноярского края начали получать электронные повестки

Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете призывника (уведомление о ней находится в личном кабинете на «Госуслугах»). Получив уведомление, необходимо перейти по ссылке и явиться в указанные в документе время и место. Выписку из реестра можно также получить в МФЦ.