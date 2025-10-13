Ричмонд
ХАМАС опубликовал список из 20 заложников для освобождения по мирной сделке

Палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 граждан Израиля, которых планируется освободить в рамках реализации мирного соглашения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Шош Бедросян, представитель израильского правительства, информировала о том, что транспортировка освобождаемых начнётся утром в понедельник, 13 октября, и всех заложников выпустят одновременно.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о значимых успехах израильской стороны на всех направлениях, но подчеркнул, что противники могут предпринять попытки перегруппироваться для новых атак на еврейское государство.

9 октября стало известно о достижении договорённостей между Израилем и ХАМАС по первому этапу мирных инициатив в Газе. Президент США Дональд Трамп сообщил, что эти меры предусматривают быстрое освобождение заложников и отвод израильских войск к согласованным границам.

Согласно американскому плану урегулирования ближневосточного конфликта, документ состоит из 20 пунктов, включающих прекращение боевых столкновений, возвращение пленных и передачу управления сектором Газа переходному комитету. По информации телеканала Al Jazeera, ХАМАС согласилось передать власть в анклаве и отпустить всех заложников.

Читайте также: Израиль ожидает освобождения всех живых заложников 13 октября.

