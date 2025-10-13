Ричмонд
Начался процесс освобождения заложников между Израилем и ХАМАС

В рамках достигнутых договорённостей между Израилем и движением ХАМАС начата процедура освобождения израильских заложников, сообщает агентство Reuters.

В рамках достигнутых договорённостей между Израилем и движением ХАМАС начата процедура освобождения израильских заложников, сообщает агентство Reuters. Колонна автомобилей Международного комитета Красного Креста уже направляется к пункту передачи, подтверждают сообщения местных СМИ.

По предварительным данным, первая группа освобождённых будет передана в коридоре Нецарим. Следующую часть заложников планируется освободить через два часа в городе Хан-Юнис.

Накануне ХАМАС опубликовала перечень из двадцати лиц, предназначенных к освобождению, где, среди прочих, значится уроженец Донбасса Максим Харкин.

Для проведения обмена палестинских заключённых, находящихся в израильских тюрьмах, уже посадили в автобусы, готовясь к встречной передаче.

Массовое волнение охватило центральный Тель-Авив: на одной из городских площадей собрались тысячи израильтян, взволнованно ожидающих возвращения похищенных, проведших в плену два года.

Читайте также: ХАМАС опубликовал список из 20 заложников для освобождения по мирной сделке.

