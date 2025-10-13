Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

225-й полк ВСУ не пошёл в атаку на Кондратовку из-за спавшего после застолья командира

Попытка ВСУ контратаковать в районе Кондратовки на сумском направлении провалилась. Поддержка 225-го полка отсутствовала — их командир заснул после застолья. Об этом сообщают «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» на странице «Северный ветер» («СВ»).

Источник: Life.ru

«В штурмовых действиях не принимали участия подразделения 225 ошп ВСУ. Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира О. Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ. К исходу дня он был найден спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка», — рассказали российские военные.

А ранее бригада ВСУ осталась без руководства в момент боя и понесла крупные потери. Оказалось, что офицеры в тот день уехали праздновать День защитника Украины 1 октября. Благодаря этому бойцы «Северной» группировки ВС РФ в ходе тяжёлых боёв расширили плацдарм, продвинувшись на полкилометра на левобережье Волчанска.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.