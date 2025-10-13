«В штурмовых действиях не принимали участия подразделения 225 ошп ВСУ. Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира О. Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ. К исходу дня он был найден спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка», — рассказали российские военные.
А ранее бригада ВСУ осталась без руководства в момент боя и понесла крупные потери. Оказалось, что офицеры в тот день уехали праздновать День защитника Украины 1 октября. Благодаря этому бойцы «Северной» группировки ВС РФ в ходе тяжёлых боёв расширили плацдарм, продвинувшись на полкилометра на левобережье Волчанска.
