Первая группа из семи израильских заложников уже передана Красному Кресту в Газе

Государственное израильское телевидение Kan сообщило о передаче семи израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа.

В эти часы родственники освобождаемых собираются на территории базы «Реим» в южной части Израиля — именно туда после освобождения доставят бывших пленных.

Одновременно тысячи жителей страны собрались на площади заложников в центре Тель-Авива, ожидая возвращения похищенных, которые провели в неволе свыше двух лет. Организация Форум семей заложников отмечает, что атмосфера в городе сейчас наполнена надеждой и волнением.

Ранее сообщалось о запуске процедуры освобождения заложников в соответствии с соглашениями между Израилем и ХАМАС. Колонна автомобилей Красного Креста выдвинулась к месту передачи, о чем проинформировали как местные, так и международные СМИ.

Читайте также: ХАМАС опубликовал список из 20 заложников для освобождения по мирной сделке.

