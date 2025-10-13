Ричмонд
Более сотни украинских БПЛА пытались атаковать ночью российские регионы

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников, сбив и уничтожив 103 аппарата в разных регионах страны, как информирует пресс-служба Министерства обороны России.

Наибольшее количество попыток пришлось на Крымский полуостров — здесь были сбиты 40 дронов. Существенный удар был предпринят также по Астраханской области, где ПВО ликвидировали 26 БПЛА.

В сообщении уточняется, что в период с 23:00 12 октября по 07:00 13 октября были перехвачены аппараты самолетного типа. Над различными районами также действовали системы ПВО: 19 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря, 14 сбиты в Ростовской области, два — в районе Азовского моря, по одному — в небе над Белгородской областью и Калмыкией.

Минувшей ночью во Феодосии на нефтебазе после удара беспилотника возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет, профильные службы оперативно ликвидировали возгорание, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Читайте также: ВСУ потеряли десятки человек при попытке контратаки в Харьковской области.

