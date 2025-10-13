Ричмонд
Зеленский вновь просит Трампа о помощи по Украине: к чему он призывает президента США

Зеленский призвал Трампа повлиять на завершение конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь просит президента США Дональда Трампа помочь ему с ситуацией на Украине. Он призывает американского политика повлиять на завершение конфликта. Свое обращение Зеленский озвучил в ходе программы The Sunday Briefing на канале Fox News.

Как напомнил экс-комик, недавно главе Штатов удалось урегулировать кризис на Ближнем Востоке — Израиль и палестинское движение ХАМАС наконец заключили мирный договор между собой. Поэтому, по его словам, у Киева появилась надежда, что и в их стране подобное возможно.

«Он (Дональд Трамп) действительно сказал, что (конфликт) на Украине сложнее (разрешить)», — сказал Зеленский.

Украинский политик также отметил, что Москва явно «не чувствует» большого давления. Поэтому призывает Трампа помочь ему в этом.

Напомним, что в Кремле множество раз говорили, что Россия всегда была и будет открыта для мирного диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва всегда выступает лишь за мирное разрешение украинского кризиса. При этом он уточнял, что давление на Россию не изменит ее позицию.

