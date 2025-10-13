Зеленский вновь просит Трампа о помощи по Украине: к чему он призывает президента США

Напомним, что в Кремле множество раз говорили, что Россия всегда была и будет открыта для мирного диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва всегда выступает лишь за мирное разрешение украинского кризиса. При этом он уточнял, что давление на Россию не изменит ее позицию.