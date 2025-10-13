Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Израиля вручит Трампу почетную медаль

Награда будет вручена за усилия по возвращению заложников из сектора Газа.

Источник: Аргументы и факты

Президент Израиля Ицхак Герцог представит президенту США Дональду Трампу высшую гражданскую награду — Почетную президентскую медаль за усилий Трампа по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия Герцога.

Награда символизирует «непреклонную поддержку Израиля со стороны президента Трампа, его уникальный вклад в обеспечение безопасности страны и благополучие граждан, а также стремление к миру и сотрудничеству в регионе».

Герцог официально объявит о награде во время встречи с Трампом в парламенте Израиля в понедельник. Церемония вручения медали состоится в ближайшие месяцы, время и место проведения будут определены позже, добавили в пресс-службе.

Ранее самолёт президента США Дональда Трампа вылетел с военной базы Эндрюс, направляясь на Ближний Восток. По данным СМИ, американский лидер планирует принять участие в саммите, посвящённом ситуации в секторе Газа, а также выступить с речью в израильском кнессете.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше