Президент Израиля вручит Трампу почетную медаль

Президент Израиля Ицхак Герцог представит президенту США Дональду Трампу высшую гражданскую награду — Почетную президентскую медаль за усилий Трампа по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия Герцога.
Награда символизирует «непреклонную поддержку Израиля со стороны президента Трампа, его уникальный вклад в обеспечение безопасности страны и благополучие граждан, а также стремление к миру и сотрудничеству в регионе».
Герцог официально объявит о награде во время встречи с Трампом в парламенте Израиля в понедельник. Церемония вручения медали состоится в ближайшие месяцы, время и место проведения будут определены позже, добавили в пресс-службе.
Ранее самолёт президента США Дональда Трампа вылетел с военной базы Эндрюс, направляясь на Ближний Восток. По данным СМИ, американский лидер планирует принять участие в саммите, посвящённом ситуации в секторе Газа, а также выступить с речью в израильском кнессете.