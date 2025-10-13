ХАМАС освободил первую группу из семи заложников в рамках сделки с Израилем

В числе освобождённых оказались Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал. Процесс освобождения всех 20 израильских заложников из Газы проходит в два этапа и завершится в 10:00 по местному времени, что совпадает с московским. Освобождённых передадут представителям Международного комитета Красного Креста. После проверки их доставят на военную базу и при необходимости направят в медицинские учреждения.