Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС освободил первую группу из семи заложников в рамках сделки с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС освободило первую группу из семи заложников, которых удерживали в секторе Газа в течение двух лет. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Life.ru

В числе освобождённых оказались Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал. Процесс освобождения всех 20 израильских заложников из Газы проходит в два этапа и завершится в 10:00 по местному времени, что совпадает с московским. Освобождённых передадут представителям Международного комитета Красного Креста. После проверки их доставят на военную базу и при необходимости направят в медицинские учреждения.

В рамках сделки Израиль должен освободить около двух тысяч палестинских заключённых. Большинство из них отправят в Газу или соседние страны. 154 палестинских заключённых, которых освободят из израильских тюрем по соглашению о прекращении огня, будут депортированы в другие страны, сообщил офис по делам палестинских заключённых, аффилированный с ХАМАС.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявляло о готовности начать освобождение заложников утром 13 октября, если Израиль освободит около двух тысяч палестинских заключенных. Также 13 октября в Египте должен состояться саммит, посвящённый урегулированию конфликта в секторе Газа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше