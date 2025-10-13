Ричмонд
Более 100 украинских беспилотников атаковали Россию. Военная операция, день 1328-й

Силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 103 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 40 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, еще 26 над территорией Астраханской области, 19 — над акваторией Черного моря, 14 — над Ростовской областью, два — над акваторией Азовского моря и по одному над территорией Белгородской области и Республики Калмыкия. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:51 Продолжающиеся удары ВСУ делают нецелесообразным восстановление всех поврежденных обстрелами и изношенных объектов в городе Васильевка Запорожской области, сообщила глава расположенного муниципального округа Наталья Романиченко.

8:30 Одним из объектов в Крыму в ночь на 13 октября была ~нефтебаза в Феодосии~, в результате чего возникло возгорание, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

8:15 ВС РФ расширяют зону контроля на Константиновском направлении зоны спецоперации и ведут бои на подступах к Константиновке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили 103 украинских БПЛА:

▪️40 БПЛА в Крыму;

▪️26 — в Астраханской области;

▪️19 — над Черным морем;

▪️14 — в Ростовской области;

▪️два — в Азовском море;

▪️по одному — в Белгородской области и Калмыкии.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1328-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

