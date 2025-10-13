Более 100 украинских беспилотников атаковали Россию. Военная операция, день 1328-й

8:51 Продолжающиеся удары ВСУ делают нецелесообразным восстановление всех поврежденных обстрелами и изношенных объектов в городе Васильевка Запорожской области, сообщила глава расположенного муниципального округа Наталья Романиченко.
8:30 Одним из объектов в Крыму в ночь на 13 октября была ~нефтебаза в Феодосии~, в результате чего возникло возгорание, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
8:15 ВС РФ расширяют зону контроля на Константиновском направлении зоны спецоперации и ведут бои на подступах к Константиновке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили 103 украинских БПЛА:
▪️40 БПЛА в Крыму;
▪️26 — в Астраханской области;
▪️19 — над Черным морем;
▪️14 — в Ростовской области;
▪️два — в Азовском море;
▪️по одному — в Белгородской области и Калмыкии.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1328-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.