В Новосибирской области стартовало обучение второго потока «Героев НовоСибири»

Второй поток финалистов программы «Герои НовоСибири» приступили к обучению. Еще 30 ветеранов и участников спецоперации в течение года будут проходить программу дополнительного профессионального образования, стажировку в органах власти и подведомственных организациях, а также работать с наставниками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.