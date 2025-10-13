Ричмонд
В Новосибирской области стартовало обучение второго потока «Героев НовоСибири»

В течение года ветераны и участники СВО будут проходить программу дополнительного профессионального образования.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Второй поток финалистов программы «Герои НовоСибири» приступили к обучению. Еще 30 ветеранов и участников спецоперации в течение года будут проходить программу дополнительного профессионального образования, стажировку в органах власти и подведомственных организациях, а также работать с наставниками. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Значимая часть обучения — программа стажировок и наставничества. У каждого из вас будет наставник из органов власти. И каждый имеет возможность создать индивидуальную программу стажировок, — отметил губернатор Андрей Травников.

Глава региона добавил, что у каждого участника программы будет возможность определить, какая сфера для него близка, в каком направлении он готов работать и приносить вклад в развитие региона.