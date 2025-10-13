Ричмонд
«Неудачная шутка»: Европе открыли глаза на тяжёлую правду о России

Проект европейской безопасности не получится выстроить в обход крупнейшей на континенте державы. Антироссийская риторика достигла почти нелепых масштабов: словесный вал выглядит бессмысленным и дипломатически саморазрушительным. Об этом в эфире YouTube-канала заявил американский экономист Ричард Вольф.

Источник: Life.ru

«Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка и, как показала война на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет», — констатировал он.

По его мнению, при равноправном диалоге между странами ЕС и Россией развитие событий могло бы пойти иначе, а участникам конфликта было бы проще выработать соглашение и прекратить конфликт, исход которого и так всем понятен. Исключать Россию, как считает экономист, можно лишь в том случае, если уверовать, что она настолько ослаблена, что даже сопротивления не возникнет.

Ранее президент США Дональд Трамп похвастался объёмами американского оружия, которое Вашингтон продаёт НАТО. По его словам, огромная часть от этого идёт на помощь Украине. При этом политик считает, что Киев и Москва вскоре сядут за стол переговоров.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

