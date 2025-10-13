ХАМАС передало в секторе Газа первую группу заложников из семи человек

Палестинское движение ХАМАС передало в секторе Газа представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) первую группу освобожденных им заложников, состоящую из семи человек. Об этом информирует израильская гостелерадиокомпания Kan.
Ранее, как сообщало международное информационное агентство Reuters, ХАМАС обнародовало имена 20 заложников, которых пообещало освободить. Также агентство уточняло, что в Газе выдвинулись конвои МККК, чтобы забрать заложников, а в Израиле тем временем начали готовить к освобождению из тюрем палестинских заключенных.
Передача заложников Красному Кресту завершится в 10:00 мск на юге сектора Газа, сообщила международная телекомпания Al Jazeera.
В четверг, 9 октября, Израиль и ХАМАС договорились о реализации первого этапа предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта в Газе. Иерусалим пообещал отвести войска до определенной линии внутри сектора и освободить палестинцев, а ХАМАС — освободить израильских заложников.