Трамп: Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его российский коллега Владимир Путин предпримет шаги для урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту своего самолета, видео опубликовано на Youtube.
Американский лидер отметил, что российский президент «выглядел бы великолепно», если бы смог достичь мира. При этом Трамп добавил, что если этого не произойдет, для Путина «все может закончиться плохо».
Ранее Путин заявил, что украинская армия под натиском российских военных отступает по всей линии боевого соприкосновения. Противник с начала этого года потерял пять тысяч квадратных метров территории и 219 населенных пунктов.
Дональд Трамп на прошлой неделе также в очередной раз заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Президент России ранее рассказал, что в рамках встречи на Аляске обсуждал с Трампом двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что речь на саммите в основном шла об урегулировании украинского конфликта. Однако поверхностно контакты между державами также обсуждались.
Путин подчеркнул, что Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и, исходя из них, выстраивает работу по урегулированию ситуации на Украине.