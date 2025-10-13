Трамп: Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной

Президент России ранее рассказал, что в рамках встречи на Аляске обсуждал с Трампом двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что речь на саммите в основном шла об урегулировании украинского конфликта. Однако поверхностно контакты между державами также обсуждались.