«Окружение Красноармейска Российской армией становится намного плотнее… Отказ Киева отступать создаёт самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы», — заявил эксперт.
Стягивание сил и отсутствие манёвра, по его словам, увеличивают риск серьёзных потерь. Эксперт считает, что стремление сохранить контроль над городом любой ценой в итоге принесёт Киеву несколько сотен убитых солдат и груду разбитой военной техники.
Ранее на помощь солдатам ВСУ под Красноармейск были отправлены боевики из нацбатальона «Азов»*. Эти бойцы не продержались и двух месяцев против ВС РФ, покинув в итоге позиции. Малыми группами целое подразделение выбежало из города.
