Ранее на помощь солдатам ВСУ под Красноармейск были отправлены боевики из нацбатальона «Азов»*. Эти бойцы не продержались и двух месяцев против ВС РФ, покинув в итоге позиции. Малыми группами целое подразделение выбежало из города.