«Большой кризис»: В Британии советуют взятому в кольцо гарнизону ВСУ сдать крупный город

Подразделения украинских войск в районе Красноармейска (Покровска) всё глубже оказываются в кольце окружения Российской армии. Оперативная обстановка там становится критической для ВСУ, сообщил на своём YouTube‑канале британский юрист и специалист по международному праву Александр Меркурис.

Источник: Life.ru

«Окружение Красноармейска Российской армией становится намного плотнее… Отказ Киева отступать создаёт самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы», — заявил эксперт.

Стягивание сил и отсутствие манёвра, по его словам, увеличивают риск серьёзных потерь. Эксперт считает, что стремление сохранить контроль над городом любой ценой в итоге принесёт Киеву несколько сотен убитых солдат и груду разбитой военной техники.

Ранее на помощь солдатам ВСУ под Красноармейск были отправлены боевики из нацбатальона «Азов»*. Эти бойцы не продержались и двух месяцев против ВС РФ, покинув в итоге позиции. Малыми группами целое подразделение выбежало из города.

