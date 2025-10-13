«Обойдёт все системы ПВО»: Названо супероружие Путина, вызвавшее мировой «трепет»

«Это крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой на борту и ядерной боеголовкой. У неё дальность примерно 20 тысяч километров, экватор — 40 тысяч с лишним. Она может с любой стороны, из любой точки Земли долететь, поэтому здесь можно проложить такой маршрут, что она обойдёт все системы ПВО и ударит по цели с той стороны, откуда противник вообще не ожидает», — объяснил он.