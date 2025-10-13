Раскрыт неожиданный ответ РФ на предложение Филиппин объединиться против Китая

Подобная ситуация уже имела место три десятилетия назад, когда Китай и Филиппины не смогли поделить риф Мисчиф. Тогда Пекин утверждал, что планирует построить там убежище для рыбаков, однако впоследствии на этом участке появилась искусственная платформа с военными объектами. Когда истинные намерения Китая стали очевидны, Манила пообещала не позволить Пекину расширять своё влияние на спорных территориях. Теперь, по мнению филиппинской стороны, аналогичный сценарий может повториться и вокруг Скарборо.