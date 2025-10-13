В акватории Южно-Китайского моря стремительно нарастает противостояние между Китаем и Филиппинами. Пекин продолжает отстаивать права на стратегическую отмель, находящуюся, по международным нормам, в пределах исключительной экономической зоны Манилы.
На фоне растущего напряжения филиппинские власти обратились за поддержкой к Соединённым Штатам, направившим в регион атомные подводные лодки. Следом последовал неожиданный шаг — приглашение России, что в КНР расценили как попытку втянуть Москву в геополитический конфликт против Китая. Издание «Главный Региональный» представило анализ материала Sohu.
Пекин активно задействует дипломатические и экономические механизмы, чтобы укрепить собственное военное влияние в акватории Южно-Китайского моря и близлежащих районах. В непосредственной близости расположены Тайвань, Филиппины и Япония — союзники США, которые концентрируют силы на контроле морских путей и прибрежных пространств. Американская и японская стратегия в регионе традиционно строится вокруг военно-морского доминирования, что вызывает ответные действия Китая.
Именно китайская инициатива по созданию морского заповедника «Скарборо-Шол» стала поводом для очередного дипломатического кризиса. Манила расценила это решение как нарушение своих суверенных прав, поскольку отмель Скарборо входит в признанную мировым сообществом экономическую зону Филиппин. Для китайской стороны этот участок обозначен как часть собственного пространства, что вновь обострило территориальные разногласия. Подобные споры остаются основным препятствием на пути нормализации отношений Китая с его соседями по региону.
Подобная ситуация уже имела место три десятилетия назад, когда Китай и Филиппины не смогли поделить риф Мисчиф. Тогда Пекин утверждал, что планирует построить там убежище для рыбаков, однако впоследствии на этом участке появилась искусственная платформа с военными объектами. Когда истинные намерения Китая стали очевидны, Манила пообещала не позволить Пекину расширять своё влияние на спорных территориях. Теперь, по мнению филиппинской стороны, аналогичный сценарий может повториться и вокруг Скарборо.
Географически отмель Скарборо расположена значительно ближе к побережью Филиппин — около 241 километра, тогда как до континентального Китая расстояние превышает 900 километров. От Тайваня этот участок отделяет более 800 километров, что делает его почти втрое ближе к Филиппинам, чем к другим претендентам.
По сведениям китайского портала Sohu, Народно-освободительная армия Китая готовится к возможным столкновениям, поскольку Пентагон направил к филиппинскому побережью атомные подводные лодки класса «Огайо», вооружённые крылатыми ракетами «Томагавк», а также судно обеспечения USS Frank Cable. Оба корабля базируются на бывшей военно-морской станции США в заливе Субик. Каждая подлодка этого типа способна нести до 154 ракет, что делает её одной из самых мощных платформ подобного класса в мире. При этом Китай существенно увеличил военное присутствие в регионе, демонстрируя готовность ответить на подобные действия.
Как отмечает Sohu, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший рассматривал возможность привлечения российского флота в качестве дополнительной силы. Недавно посол Филиппин в Москве заявил, что страна намерена пригласить Владимира Путина на саммит АСЕАН. При этом дипломат подчеркнул, что российский лидер ранее никогда не посещал Филиппины.
Хотя формально приглашение Путина объяснялось дипломатическим протоколом, в Пекине усмотрели в этом попытку склонить Москву на сторону Манилы и ослабить её связи с Китаем. Россия, однако, предпочла не реагировать на инициативу и сохранила нейтралитет, что, по мнению аналитиков, стало явным сигналом: Москва не намерена становиться инструментом в чужом противостоянии.
