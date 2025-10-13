Министр обороны одной из стран НАТО обсудил в Кишиневе военную стратегию Молдовы

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый принял 12 октября в Кишиневе своего коллегу из Нидерландов Рубена Брекельманса, прибывшего в Кишинев с официальным визитом.
Собеседники также затронули вопросы европейской интеграции Молдовы и успехов страны в контексте двустороннего партнерства в области обороны, сообщает пресс-служба.
Анатолий Носатый приветствовал развитие отношений сотрудничества между оборонными ведомствами Молдовы и Нидерландов, а также поддержку голландской стороны в модернизации оборонного потенциала и повышении институциональной устойчивости к современным вызовам безопасности.
Министр обороны Молдовы также поблагодарил собеседника «за поддержку наших стратегических целей в международных организациях, возможности обучения личного состава Национальной армии в профильных нидерландских учреждениях и экспертизу в области кибербезопасности».
Обсудили министры и недавно утвержденную военную стратегию Молдовы, приоритетные направления реформ Вооруженных сил страны, а также вклада в глобальные усилия по поддержанию мира посредством участия молдавских военнослужащих в миссиях с международным мандатом.
Напомним, утвержденная на минувшей неделе кабмином Молдовы новая военная стратегия страны до 2035 года предусматривает увеличение военных расходов и численности армии на треть, а также модернизацию вооруженных сил и переход на «стандарты ЕС».
Собеседники договорились о дальнейшем углублении диалога.
Ранее Министерство обороны Молдовы объявило о начале работы экспертной группы бундесвера, которая будет оказывать помощь в реализации проектов по модернизации Национальной армии. Они будут находиться в Кишинёве в течение четырёх лет, на основании положений межправительственного соглашения.
По Конституции, Республика Молдова является нейтральным государством.
Нидерланды входят в НАТО с 1949 года и являются одной из стран-основательниц альянса.