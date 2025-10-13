Министр обороны одной из стран НАТО обсудил в Кишиневе военную стратегию Молдовы

Ранее Министерство обороны Молдовы объявило о начале работы экспертной группы бундесвера, которая будет оказывать помощь в реализации проектов по модернизации Национальной армии. Они будут находиться в Кишинёве в течение четырёх лет, на основании положений межправительственного соглашения.