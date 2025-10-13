ВСУ бросили две бригады в масштабную контратаку в Волчанске и отступили с огромными потерями

Как уточнили военные, противник усилил штурмовые подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й территориальной бригад мобилизованными. После этого украинские военные предприняли масштабную попытку контратаки. Однако разведка российских войск заранее выявила районы формирования штурмовых групп и замысел операции. В ходе ожесточённых боёв и комплексного огневого поражения атака была отражена. Потери ВСУ превысили 30 человек личного состава.
А ранее бригада ВСУ осталась без руководства в момент боя и понесла крупные потери — офицеры в тот день уехали праздновать День защитника Украины 1 октября. Благодаря этому бойцы «Северной» группировки российских войск в ходе тяжёлых боёв расширили плацдарм, продвинувшись на полкилометра на левобережье Волчанска.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.