Объяснена невозможность строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС

Строительство новой линии электропередачи, которая могла бы обеспечить дополнительное питание Запорожской атомной станции, в настоящее время не представляется возможным из-за постоянных обстрелов и прямых угроз со стороны Киева. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в беседе с РИА «Новости».
По его словам, территория, где могла бы пройти линия, находится под прицельным огнём, а украинские власти открыто заявляют, что не позволят реализовать подобный проект, прибегая к силовым методам воздействия. Лихачёв отметил, что удары могут быть направлены не только по инфраструктуре, но и по специалистам, которые займутся строительством.
Глава госкорпорации уточнил, что вариант сооружения резервной линии электропередачи, проходящей по российской территории, обсуждался, однако реализовать его на практике пока невозможно.
Ранее, 11 октября 2025 года, Алексей Лихачёв заявил, что восстановление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС всё же остаётся технически осуществимым. Ведутся переговоры, в которых принимает участие и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Тем временем сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предупредил, что удары по атомной станции представляют серьёзную опасность и могут вызвать непредсказуемые последствия. По его словам, украинская сторона «играет с огнём», и подобные действия неизбежно повлекут ответные меры.
