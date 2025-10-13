Ричмонд
Трамп заявил, что окончание конфликта на Украине вряд ли обеспечит ему рай

Президент США признался, что не верит в то, что сможет попасть в рай.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не считает, что в случае завершения украинского конфликта ему будет обеспечено попадание в рай. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолёта.

Один из сотрудников прессы, который общался с американским лидером, напомнил недавние слова главы Белого дома об этом.

«Пару недель назад вы давали интервью и говорили, что надеетесь закончить конфликт на Украине, поскольку это, вероятно, позволит вам попасть в рай. Это помогает?» — спросил журналист.

Президент признался, что это было шуткой.

«Я не думаю, что вообще что-то может помочь мне попасть в рай. Думаю, я, возможно, не предназначен для рая», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, он не уверен, что сможет добиться этого. Вместе с тем глава государства выразил мнение, что значительно улучшил жизнь многим людям.

Напомним, ранее ирландский таблоид Irish Star написал, что бывший фотограф ВМС США Джим Уотсон сделал снимок Дональда Трампа в тот момент, когда тот сел перед зажжённой лампой с золотым орлом. Это выглядело так, будто бы у главы Белого дома выросли «дьявольские рога». Указанную фотографию опубликовал политтехнолог Кит Эдвардс.

