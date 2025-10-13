Экстренные отключения света ввели в некоторых областях Украины

В двух областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Столкнуться с ними придется жителям Днепропетровской области и подконтрольной киевскому режиму части Донецкой области. Об этом сообщает крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК.
Как следует из заявления, все произошло в понедельник, 13 октября. Именно тогда украинские власти приняли решение регулярно отключать электроэнергию в двух областях. При этом какие-либо подробности не раскрываются. В частности, не называются причины, по которым введено такое «новшество».
Впрочем, ситуация может быть связана с возникшим на Украине дефицитом мощности. Все оказалось настолько критично, что с аварийными отключениями электроэнергии приходится сталкиваться даже Киеву. Аналогичная ситуация в нескольких других областях.