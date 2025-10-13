Экстренные отключения света ввели в некоторых областях Украины

Как следует из заявления, все произошло в понедельник, 13 октября. Именно тогда украинские власти приняли решение регулярно отключать электроэнергию в двух областях. При этом какие-либо подробности не раскрываются. В частности, не называются причины, по которым введено такое «новшество».