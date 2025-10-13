Ричмонд
Трамп: без ударов по Ирану над сделкой по Газе висела бы «темная туча»

По словам президента США, ослабление Ирана сделало палестинское движение ХАМАС более уступчивыми.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, выступая с заявлением, подчеркнул, что его способность достичь соглашения по Газе была бы значительно осложнена, если бы летом он не предпринял удар по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает издание Axios.

«Если бы мы оставили ядерный объект Ирана в неприкосновенности и одновременно заключили аналогичную сделку, то над ней висела бы очень темная туча», — отметил он.

Трамп добавил, что снижение влияния Ирана сделало движение ХАМАС более склонным к компромиссам и способствовало объединению арабских и мусульманских стран для заключения мирного соглашения по Газе.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что Израиль и ХАМАС подписали документ о реализации первого этапа урегулирования конфликта в секторе Газа. Выполнение этой части сделки предполагает освобождение заложников отвод израильских войск.

