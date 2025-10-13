Президент Египта Фаттах ас-Сиси наградит Трампа орденом Нила

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение вручить лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу орден Нила. Об этом рассказали в канцелярии главы республики.
Как известно, данный орден является самой высокой госнаградой в Египте.
«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить президента США орденом Нила в знак признания его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов», — следует из сообщения канцелярии.
Уточняется, что в стране хотят официально признать важную роль Трампа в завершении кризиса в секторе Газе.
Напомним, что мирный договор по прекращению конфликта в Газе вступило в силу 10 октября. Представители войск Израиля сообщили, что военные перебрасываются на новые позиции и ждут освобождения заложников. Палестинскому движению ХАМАС предоставили 72 часа, чтобы передать Иерусалиму всех удерживаемых в заложниках граждан.