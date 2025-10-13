Президент Египта Фаттах ас-Сиси наградит Трампа орденом Нила

Напомним, что мирный договор по прекращению конфликта в Газе вступило в силу 10 октября. Представители войск Израиля сообщили, что военные перебрасываются на новые позиции и ждут освобождения заложников. Палестинскому движению ХАМАС предоставили 72 часа, чтобы передать Иерусалиму всех удерживаемых в заложниках граждан.