Президент Египта Фаттах ас-Сиси наградит Трампа орденом Нила

Фаттах ас-Сиси наградит Трампа орденом Нила за усилия по разрешению конфликта в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение вручить лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу орден Нила. Об этом рассказали в канцелярии главы республики.

Как известно, данный орден является самой высокой госнаградой в Египте.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить президента США орденом Нила в знак признания его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов», — следует из сообщения канцелярии.

Уточняется, что в стране хотят официально признать важную роль Трампа в завершении кризиса в секторе Газе.

Напомним, что мирный договор по прекращению конфликта в Газе вступило в силу 10 октября. Представители войск Израиля сообщили, что военные перебрасываются на новые позиции и ждут освобождения заложников. Палестинскому движению ХАМАС предоставили 72 часа, чтобы передать Иерусалиму всех удерживаемых в заложниках граждан.

