Токаев принял членов Парламентской группы дружбы «Швейцария — Казахстан»

Касым-Жомарт Токаев принял членов Парламентской группы дружбы «Швейцария — Казахстан». В ходе встречи он отметил, что Казахстан придает большое значение многолетним отношениям со Швейцарией, являющейся проверенным временем и надежным партнером нашей страны в Европе, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Глава государства напомнил о своем официальном визите в Швейцарию в 2021 году, который заложил прочную основу для укрепления партнерства между двумя странами.

Далее президент подчеркнул, что поездка представительной делегации швейцарских депутатов подтверждает обоюдное стремление к дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия.

Кроме того, была отмечена важная роль парламентской дипломатии в укреплении взаимопонимания и наращивании двустороннего сотрудничества.

В свою очередь координатор Парламентской группы дружбы «Швейцария — Казахстан» Филиппо Ломбарди выразил благодарность главе нашего государства за теплый прием и подчеркнул заинтересованность швейцарской стороны в расширении партнерских связей и реализации совместных инициатив.

В ходе встречи обсуждены перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества между Астаной и Берном, а также вопросы координации усилий в рамках международных организаций.