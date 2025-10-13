Самолет Трампа приземлился в Тель-Авиве

Как известно, из аэропорта Трамп направился в Иерусалим, где выступит с речью перед депутатами израильского парламента. После этого он отправится в Египет, чтобы принять участие в международном «Саммите мира». Отмечается, что мероприятие приурочено к завершению кризиса в Газе.