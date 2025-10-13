Ричмонд
Самолет Трампа приземлился в Тель-Авиве

Трампа в аэропорту встретил президент Израиля Герцог и премьер-министр Нетаньяху.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль с официальным визитом. Его самолет приземлился в Тель-Авиве. Об этом информирует пресс-служба израильского правительства.

Американского главу встречали президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. На торжественной церемонии присутствовали почетный караул и военный оркестр, а трансляцию приземления вели представители израильского правительства.

Как известно, из аэропорта Трамп направился в Иерусалим, где выступит с речью перед депутатами израильского парламента. После этого он отправится в Египет, чтобы принять участие в международном «Саммите мира». Отмечается, что мероприятие приурочено к завершению кризиса в Газе.

KP.RU прежде писал, что Дональд Трамп вновь заявил о возможном урегулировании ситуации на Украине. Глава Белого дома уверен, что в этом ему обязательно поможет президент РФ Владимир Путин.

