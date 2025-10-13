Президент Египта наградит Трампа орденом Нила за урегулирование в Газе

План Трампа по урегулированию конфликта в Газе был обнародован 29 сентября. Он содержит 20 пунктов. Согласно документу, ХАМАС и другие палестинские группировки будут отстранены от управления Газой. Контроль над территорией возьмут технократические власти под международным надзором во главе с самим Трампом.