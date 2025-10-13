Ричмонд
Президент Египта наградит Трампа орденом Нила за урегулирование в Газе

Присвоенный Трампу орден Нила является высшей госнаградой Египта.

Источник: Аргументы и факты

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси присвоил американскому лидеру Дональду Трампу высшую государственную награду страны — орден Нила. Как уточнили в канцелярии египетского лидера, орден главе Белого дома вручат за выдающийся вклад в урегулирование конфликтов, включая прекращение боевых действий в Газе.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить президента США орденом Нила в знак признания его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов, последний из которых — его ключевая роль в прекращении войны в Газе», — следует из заявления канцелярии.

Ранее Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились об исполнении первой фазы мирного плана по завершению конфликта в Газа. ХАМАС в рамках договоренностей освободит израильских заложников. Израиль в свою очередь выпустит из тюрем сотни палестинских заключенных, а также отведет войска до согласованной линии внутри анклава.

План Трампа по урегулированию конфликта в Газе был обнародован 29 сентября. Он содержит 20 пунктов. Согласно документу, ХАМАС и другие палестинские группировки будут отстранены от управления Газой. Контроль над территорией возьмут технократические власти под международным надзором во главе с самим Трампом.

Ранее Трамп заявил, что без ударов по Ирану над сделкой по сектору Газа висела бы «темная туча».

