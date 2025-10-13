Полпред ДФО одобрил финансирование объектов мастер-плана в Хабаровском крае

Зампред правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока под руководством, на котором обсуждались модернизация социальной инфраструктуры и поддержка инвестпроектов. Полпред отметил необходимость корректировки планов развития центров экономического роста в ряде регионов из-за ошибок в планировании и недостаточного контроля.
В рамках заседания было одобрено выделение средств президентской дальневосточной единой субсидии на 2026−2028 годы на объекты мастер-планов и иные мероприятия в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Камчатке, Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях, ЕАО и Чукотке. Финансирование пойдет на строительство и ремонт школ, детских садов, спортсооружений, центров реабилитации, благоустройство парков и общественных пространств.
Бурятия получит средства на объекты в Улан-Удэ и Северобайкальске, включая инженерную защиту земельного участка под кампус «Байкал», ремонт кровли, строительство водно-спасательной станции и центра протезирования. Якутия направит средства на детский лагерь «Мужество» и проектирование кинопавильона, а Забайкалью выделят финансирование на благоустройство Читы и Краснокаменска, ремонт спортивных школ и детского санатория.
В Хабаровском крае средства пойдут на благоустройство бульваров Хабаровска, ремонт фасадов объектов культурного наследия и парка культуры в Комсомольске-на-Амуре, а также насыпь под пункт пропуска на острове Большой Уссурийский и создание стрелкового полигона. Амурская область и Магадан получат финансирование на реконструкцию городского парка и создание морского туристического центра соответственно.
Помимо социальных объектов, президиум обсудил поддержку инвестпроектов. Выделено финансирование на строительство гостиниц и хостелов на Камчатке, апарт-отелей и торговых центров на Сахалине, промышленных комплексов в Забайкалье и Хабаровском крае, жилых микрорайонов в Амурской области и транспортной инфраструктуры на Сахалине. Эти проекты должны повысить экономическую активность и создать новые рабочие места.
Юрий Трутнев подчеркнул, что все проекты крупные и решают ключевые вопросы развития регионов, а эффективное использование субсидий и инвестиционных средств напрямую влияет на социально-экономическое развитие Дальнего Востока.
«Мы должны обеспечить своевременную реализацию всех планов и проектов, чтобы жители региона чувствовали реальный эффект от поддержки государства», — отметил он.