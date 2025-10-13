Полпред ДФО одобрил финансирование объектов мастер-плана в Хабаровском крае

В Хабаровском крае средства пойдут на благоустройство бульваров Хабаровска, ремонт фасадов объектов культурного наследия и парка культуры в Комсомольске-на-Амуре, а также насыпь под пункт пропуска на острове Большой Уссурийский и создание стрелкового полигона. Амурская область и Магадан получат финансирование на реконструкцию городского парка и создание морского туристического центра соответственно.