Ирландский журналист Чей Боуз призвал отправить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в зону боевых действий между Россией и Украиной.
«Отправьте фон дер Лгунью и кретина Джонсона (никогда не носивших форму). Это закончится за 24 часа», — заявил Боуз в соцсети X*.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.
