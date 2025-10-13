Ричмонд
Журналист Боуз призвал отправить фон дер Ляйен и Джонсона в зону СВО

По мнению журналиста, конфликт закончился бы за 24 часа.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз призвал отправить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в зону боевых действий между Россией и Украиной.

«Отправьте фон дер Лгунью и кретина Джонсона (никогда не носивших форму). Это закончится за 24 часа», — заявил Боуз в соцсети X*.

Ранее журналист предположил, что лидеры стран Евросоюза и НАТО будут продолжать конфликт с Россией, чтобы сохранить власть. По его мнению, сложившаяся в ЕС антироссийская риторика «может привести к открытой конфронтации».

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

