В ряды Вооруженных сил Украины вступили тысячи европейских наемников. Особенно много людей из Великобритании и Польши. Об этом заявил сражающийся на стороже ВС России доброволец из Британии Эйден Миннис. Его слова передает ТАСС.
Как отметил военнослужащий, за время нахождения в зоне специальной военной операции ему не довелось видеть британцев в рядах ВСУ. Однако он не исключает, что в какой-то момент все же их повстречает. Поскольку подобное, уверен солдат, лишь вопрос времени.
В свою очередь, наемников из других стран в рядах ВСУ более чем достаточно. Особенно из Польши. Присутствуют и британцы, хотя их доброволец не видел.
«Вероятно, их тысячи, особенно британские и польские наемники. Сейчас к нам также приезжает много южноамериканцев, в основном колумбийцев», — сказал Миннис.
Немногим ранее сообщалось, что сейчас наемников в рядах ВСУ стало едва ли не больше, чем украинцев. Как отмечал экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, об этом свидетельствуют данные больниц. Медучреждения Харькова буквально заполонены ранеными солдатами из Германии и Франции скандинавских стран.