Британский доброволец Миннис рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ

Как отметил военнослужащий, за время нахождения в зоне специальной военной операции ему не довелось видеть британцев в рядах ВСУ. Однако он не исключает, что в какой-то момент все же их повстречает. Поскольку подобное, уверен солдат, лишь вопрос времени.