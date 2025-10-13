Ричмонд
В Самарской области приняли отставку главы Новокуйбышевска

Глава Новокуйбышевска Коробков ушел с должности по собственному желанию.

Источник: Алексей Лескин

В Самарской области приняли отставку главы города Новокуйбышевск Алексея Коробкова. Решение приняли в понедельник, 13 октября, сообщает заместитель председателя Самарской Губернской Думы Алексей Лескин.

— Единственный вопрос, который сегодня рассмотрела дума, это досрочное сложение полномочий главы города Алексея Коробкова в связи с отставкой по собственному желанию. Родной город снова ждут перемены, — отметили в сообщении.

Напомним, Алексей Коробков был избран на должность 5 декабря 2024 года. Ранее он руководил районной администрацией Самары. 20 ноября 2024 года он покинул пост по собственному желанию.