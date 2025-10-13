Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прибыл в Израиль. Видео

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль, где выступит с речью на пленарном заседании кнессета по случаю посредничества в заключении сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его жена Сара присоединились к Трампу и направились с ним в президентском бронированном автомобиле по пути из аэропорта Бен-Гурион в кнессет.

После прибытия Трампа в кнессет он встретится с Нетаньяху в его офисе. Нетаньяху, спикер кнессета Амир Охана и лидер оппозиции, депутат кнессета Яир Лапид также выступят на пленарном заседании.

Ранее ХАМАС передал Израилю первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения. В их числе — Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

До этого палестинская группировка опубликовала список из 20 человек, которых планирует отпустить 13 октября.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше