Два вице-мэра Кишинева станут депутатами, сообщил градоначальник Ион Чебан

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Вице-мэры Кишинева Ольга Урсу и Анжела Кутасевич станут депутатами парламента, об этом объявил мэр молдавской столицы Ион Чебан на заседании оперативных служб.

Источник: Sputnik.md

Вице-мэры Анжела Кутасевич и Ольга Урсу будут представлять в парламенте Республики Молдова как мэрию Кишинева, так и партию Man, входящую в блок «Альтернатива».

заявил Чебан

Он поблагодарил их за работу в мэрии и охарактеризовал кандидаток как «высоких профессионалов, честных и инициативных».

В ближайшее время мы представим точку зрения относительно кандидатур, которые будут выдвинуты для утверждения в качестве заместителей мэра.

также проинформировал градоначальник

Ранее Ион Чебан, лидер партии Man один из лидеров блока «Альтернатива», прошедшего по итогам 28 сентября парламентских выборов в законодательный форум, заявил, что отказывается от мандата народного избранника и остается кишиневским градоначальником.

Согласно направленному Центризбиркомом в Конституционный суд обращению после распределения мандатов депутатов в парламент нового созыва, у блока «Альтернатива» будет восемь депутатских кресел. За блок проголосовали 125 685 избирателей, или 7,96%.