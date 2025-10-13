Два вице-мэра Кишинева станут депутатами, сообщил градоначальник Ион Чебан

Вице-мэры Анжела Кутасевич и Ольга Урсу будут представлять в парламенте Республики Молдова как мэрию Кишинева, так и партию Man, входящую в блок «Альтернатива».
Он поблагодарил их за работу в мэрии и охарактеризовал кандидаток как «высоких профессионалов, честных и инициативных».
В ближайшее время мы представим точку зрения относительно кандидатур, которые будут выдвинуты для утверждения в качестве заместителей мэра.
Ранее Ион Чебан, лидер партии Man один из лидеров блока «Альтернатива», прошедшего по итогам 28 сентября парламентских выборов в законодательный форум, заявил, что отказывается от мандата народного избранника и остается кишиневским градоначальником.
Согласно направленному Центризбиркомом в Конституционный суд обращению после распределения мандатов депутатов в парламент нового созыва, у блока «Альтернатива» будет восемь депутатских кресел. За блок проголосовали 125 685 избирателей, или 7,96%.