В Менделеевске состоялось новое кадровое назначение

Снежана Абдрахманова назначена на должность управляющего делами исполкома района.

Источник: пресс-служба Менделеевского района

На утреннем совещании глава Менделеевского муниципального района Роберт Искандаров объявил о назначении Снежаны Абдрахмановой на должность управляющего делами исполнительного комитета.

Снежана Сергеевна, родившаяся 4 июня 1995 года в Нурлате, получила экономическое образование в Самарском политехническом университете в 2013 году. Профессиональный путь новоиспеченного управляющего начался в 2019 году в отделе архитектуры и градостроительства исполкома Нурлата, где женщина работала главным специалистом. В 2022 году, переехав в Менделеевск, Снежана устроилась на аналогичную должность в отдел строительства и ЖКХ.

В прошлом году Абдрахманова стала заместителем начальника этого отдела, а теперь возглавила управление делами исполкома. Роберт Искандаров пожелал Снежане успехов на новом посту, подчеркнув ее профессионализм и целеустремлённость.

Напомним, главврачом РКБ Татарстана назначен Марат Гатауллин. Ранее он возглавлял Республиканскую инфекционную больницу.