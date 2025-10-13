В Менделеевске состоялось новое кадровое назначение

Снежана Сергеевна, родившаяся 4 июня 1995 года в Нурлате, получила экономическое образование в Самарском политехническом университете в 2013 году. Профессиональный путь новоиспеченного управляющего начался в 2019 году в отделе архитектуры и градостроительства исполкома Нурлата, где женщина работала главным специалистом. В 2022 году, переехав в Менделеевск, Снежана устроилась на аналогичную должность в отдел строительства и ЖКХ.