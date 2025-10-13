Средства ПВО за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника над Россией

За последние месяцы украинская армия нарастила атаки по российским энергетическим объектам. Так, в августе ВСУ пытались ударить по нефтеперерабатывающим заводам в Рязани, Новокуйбышевске в Самарской области, на Кубани и в Ростовской области. Кроме этого, 13 сентября дроны атаковали предприятие «Башнефти», на следующий день — завод КИНЕФ в Ленинградской области. После этого беспилотники также ударили по двум объекта нефтехимического комплекса «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, а также промышленным объектам в Оренбургской области и Пермском крае.