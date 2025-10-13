Военные опровергли данные о подлодке «Новороссийск» у берегов Франции

Б-261 «Новороссийск» — головная подлодка в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на «Адмиралтейских верфях» Объединенной судостроительной корпорации. Была заложена в августе 2010 года, три года спустя спущена на воду. В состав Черноморского флота ее приняли в августе 2014 года.