Самарский депутат Живайкин: «Сильные не ждут перемен — они создают их»

В Уфе прошла всероссийская конференция координаторов федерального партийного проекта «Выбор сильных». Мероприятие объединило представителей всех регионов страны. Самарскую область представил координатор партпроекта Александр Живайкин.
«Мы возвращаемся домой с новыми идеями, планами и уже оформленными решениями. “Выбор сильных” — это движение, которое делает Россию увереннее в завтрашнем дне. Это спортивный проект, но прежде всего это история про воспитание характера, про внутреннюю опору и уважение к делу», — сказал Живайкин.
Депутат поучаствовал в рабочих дискуссиях и сессиях по вопросам развития спортивного и патриотического воспитания. В рамках конференции были организованы мастер классы олимпийских чемпионов Хасана Халмурзаева и Карена Галстяна, открытые тренировки для юных спортсменов и панельные обсуждения с педагогами и тренерами.
По словам Александра Живайкина, регион активно применяет идеи федерального проекта на практике, проводит турниры, фестивали, мастер классы и образовательные встречи в школах. А участие в конференции поспособствовало дальнейшей работы по реализации задач проекта.