Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вторую группу освобожденных ХАМАС заложников передали Красному Кресту

Вторая группа из 13 освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников передана представителям Красного креста. Об этом 13 октября сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Источник: AP 2024

Уточняется, что среди заложников: Ром Бреславски, Ариэль и Дэвид Кунео, Эйтан Хорн, Сегев Кальфон, Бар Куперштейн, Матан Ценгаукер, Нимрод Коэн, Йосеф Хаим Охана, Авинан Ор, Эвьятар Давид, Элкана Бухбот, а также уроженец Донбасса Максим Харкин.

В этот же день стало известно, что первая группа из семи освобожденных палестинским движением ХАМАС израильских заложников передана ЦАХАЛ в секторе Газа. Отмечалось, что по возвращении в Израиль все они пройдут медицинское обследование.

Израиль и ХАМАС 9 октября подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников после непрямых переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе. В соответствии с соглашением боевые действия прекратятся, Израиль частично уйдет из Газы, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников в обмен на заключенных, находящихся в Израиле. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября с 12:00 мск.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше