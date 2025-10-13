Экономика Молдавии теряет инвесторов, заявил Боля

«Объявленные реформы так и не материализовались в конкретные результаты. Если бы они имели реальное воздействие, это отразилось бы в данных Национального бюро статистики и в росте ВВП. Планы по увеличению оборонного бюджета до 1% ВВП, объявленные на следующий год, вызывают вопросы о реальных приоритетах власти в период, когда экономика срочно нуждается в инвестициях, модернизации и поддержке бизнеса», — отметил Боля.