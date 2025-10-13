Ричмонд
Экономика Молдавии теряет инвесторов, заявил Боля

КИШИНЕВ, 13 окт — РИА Новости. Молдавская экономика должна привлекать новых инвесторов, но вместо этого они уходят с рынка, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.

Источник: Sputnik

«Вместо того чтобы привлекать инвесторов, мы их теряем. В последние годы несколько крупных компаний закрыли свою деятельность или ушли из страны. Проблемы связаны с неспособностью властей эффективно управлять и отсутствием инновационных экономических идей», — написал Боля в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за последние годы более 240 тысяч граждан покинули страну из-за отсутствия реальных перспектив.

«Объявленные реформы так и не материализовались в конкретные результаты. Если бы они имели реальное воздействие, это отразилось бы в данных Национального бюро статистики и в росте ВВП. Планы по увеличению оборонного бюджета до 1% ВВП, объявленные на следующий год, вызывают вопросы о реальных приоритетах власти в период, когда экономика срочно нуждается в инвестициях, модернизации и поддержке бизнеса», — отметил Боля.

По словам депутат, сельское хозяйство Молдавии находится в запустении, а доля промышленного производства, которая десять лет назад составляла около 12% ВВП, сегодня снизилась до всего лишь 8%.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.