Закон о регулировании земельных отношений будет изменён в Хабаровском крае

Законопроект направлен на повышение эффективности управления земельными ресурсами региона. Теперь в состав многодетной семьи будут включены приёмные родители, опекуны, попечители, пасынки и падчерицы, а также дети-инвалиды от 18 до 23 лет. Это позволит учитывать больше категорий граждан при предоставлении земли бесплатно.