Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закон о регулировании земельных отношений будет изменён в Хабаровском крае

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края поддержали изменения в краевой закон о регулировании земельных отношений, которые предусматривают увеличение максимального размера сельхозучастков до 800 гектаров, запрет на приватизацию таких земель на 49 лет и уточнение правил учета многодетных семей при предоставлении земли.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Законопроект направлен на повышение эффективности управления земельными ресурсами региона. Теперь в состав многодетной семьи будут включены приёмные родители, опекуны, попечители, пасынки и падчерицы, а также дети-инвалиды от 18 до 23 лет. Это позволит учитывать больше категорий граждан при предоставлении земли бесплатно.

Также муниципалитетам передаются полномочия по постановке жителей на учет для получения земельных участков в собственность. В документе уточняются условия бесплатного приобретения земли, чтобы процесс был прозрачным и эффективным.

По мнению авторов инициативы, новые меры помогут активнее использовать земли, развивать фермерские хозяйства, создавать рабочие места и обеспечивать продовольственную безопасность края. В частности, увеличение предельного размера участков позволит КФХ расширять производство без дробления земли на мелкие участки.

«Важно пустить земли в оборот, чтобы они приносили доход в виде продовольствия, налогов, занятости населения. Хорошо, что фермерские хозяйства растут и развиваются, и в крае разрабатываются меры поддержки, способствующие этому», — подчеркнул председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.