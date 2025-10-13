Закон о регулировании земельных отношений будет изменён в Хабаровском крае

Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.
Законопроект направлен на повышение эффективности управления земельными ресурсами региона. Теперь в состав многодетной семьи будут включены приёмные родители, опекуны, попечители, пасынки и падчерицы, а также дети-инвалиды от 18 до 23 лет. Это позволит учитывать больше категорий граждан при предоставлении земли бесплатно.
Также муниципалитетам передаются полномочия по постановке жителей на учет для получения земельных участков в собственность. В документе уточняются условия бесплатного приобретения земли, чтобы процесс был прозрачным и эффективным.
По мнению авторов инициативы, новые меры помогут активнее использовать земли, развивать фермерские хозяйства, создавать рабочие места и обеспечивать продовольственную безопасность края. В частности, увеличение предельного размера участков позволит КФХ расширять производство без дробления земли на мелкие участки.
«Важно пустить земли в оборот, чтобы они приносили доход в виде продовольствия, налогов, занятости населения. Хорошо, что фермерские хозяйства растут и развиваются, и в крае разрабатываются меры поддержки, способствующие этому», — подчеркнул председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник.