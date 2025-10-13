Эксперты раскрыли, зачем Трамп обостряет торговую войну с Китаем

Как развивается торговый конфликт между США и Китаем
Трамп пригрозил поднять до 100% пошлины в отношении китайской продукции, ввозимой в США с 1 ноября. В ответ министерство коммерции КНР заявило, что решение Вашингтона об увеличении торговых тарифов — «неверный путь к взаимодействию с Китаем». «Позиция КНР в отношении тарифной войны неизменна — мы не хотим ее, но и не боимся», — цитируют сообщение китайского ведомства «Ведомости».
Китайские дипломаты призвали Белый дом как можно скорее устранить последствия своих действий и в дальнейшем принимать решения на основе результатов недавних переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также бесед главы минфина США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна.
В министерстве коммерции КНР также упрекнули Вашингтон в применении двойных стандартов. В сообщении ведомства говорится, что Штаты злоупотребляют экспортным контролем, объявляя о новых условиях для Китая после переговоров по спорным торговым вопросам в Мадриде 14 сентября. Представители китайского правительства предупредили, что, если США будут усиливать давление на Китай, то в ответ будут приняты «меры для защиты своих законных прав и интересов».
В Китае также объяснили введение новых мер контроля в отношении редкоземельных металлов, о которых было объявлено 9 октября. В Пекине уточнили, что действуют законно в период увеличения количества военных конфликтов на разных континентах. В Минкоммерции добавили, что усиление контроля не является запретом на реализацию редкоземов за границу, а значит, гражданские заказчики их гарантированно получат в рамках ранее достигнутых договоренностей.
В официальном информационном агентстве «Синьхуа» отметили, что запрет на вывоз из Китая распространяется на технологии, используемые для добычи, плавки и разделения редкоземельных металлов и для производства магнитных материалов. Издание добавило, что теперь, чтобы продать китайские технологии по сборке и ремонту производственных линий по добыче редкоземов, а также линий по переработке и утилизации вторичных ресурсов, придется получить особое разрешение китайского правительства. В отношении военных заказчиков на поставки технологий для добычи, производства, утилизации редкоземов установлен тотальный запрет.
После объявления Китаем об ограничениях на экспорт редких металлов Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал решение КНР «неслыханным действием» и обвинил Пекин во враждебности миру и агрессивной позиции. Упрек в адрес Пекина связан с тем, что на долю Китая приходится примерно 70% добычи и 90% переработки редкоземельных элементов в мире. Без использования редкоземов невозможно производство автомобилей, оружия, бытовой техники.
Американский лидер предупредил, что в ответ США с 1 ноября не только будут взимать с китайской продукции при ввозе через американские таможни 100% тариф, но и ужесточат экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение. Политик также пригрозил Китаю другими ограничениями, уточнив, что намерен рассмотреть возможность запрета на поставки в Китай запасных частей для Boeing.
Ранее Дональд Трамп в соцсетях писал, что недопустимо разрешать КНР брать в заложники весь мир в сфере редкоземельных «магнитов» и других элементов, которые добываются на территории этой страны. Республиканец уточнил, что планировал провести личные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, который состоится с 31 октября по 1 ноября в городе Кенджу, но сомневается, что встреча будет результативной.
Кроме введения запрета со стороны Китая на реализацию редкоземов и технологий, связанных с их производством, а со стороны США — введения новых торговых пошлин, две страны обменялись другими «ударами». Так, в портах США обязали китайские корабли уплачивать дополнительный сбор. В портах КНР ввели ответные меры для американских судов. В КНР анонсировали проведение антимонопольного расследования в отношении американской компании по разработке и производству микросхем для мобильных телефонов Qualcomm. Производитель подозревается в незаконной покупке компании Autotalks, специализирующейся на выпуске чипсетов безопасности в автосфере. 10 октября стало известно, что министерство транспорта США планирует запретить китайским авиакомпаниям, выполняющим рейсы в США, использовать для полетов воздушное пространство России.
Почему Трамп идет на эскалацию торговой войны с КНР
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин констатирует, что сейчас США и Китай предъявляют друг другу взаимные претензии и ведут жесткий торг. Эксперт обращает внимание на то, что оба государства, участвующие в конфронтации, умеют хладнокровно защищать свои интересы.
Собеседник «Ведомостей» предполагает, что в настоящее время стороны ведут активные переговоры, чтобы достичь компромисса. По мнению эксперта, и США, и КНР понимают, что становятся противниками и их взаимоотношения стремительно ухудшаются, но стараются сохранить сотрудничество по ряду вопросов, так как критически зависят друг от друга в некоторых производственных сферах.
Кашин напомнил, что Китай — монополист по редкоземельным металлам и является основным поставщиком аккумуляторных батарей, технологий возобновляемой энергетики, запчастей для производства БПЛА. США лидирует в области гражданской авиации.
По словам эксперта, переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее, несмотря на заявления со стороны представителей США и КНР, имеют шанс состояться.
Главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев считает, что Дональд Трамп сейчас поднимает свою позицию на переговорах к максимальной высоте. Однако, по мнению ученого, Вашингтон в итоге, если и поднимет тарифы в отношении китайских товаров, то они будут ниже, чем заявленные американским лидером 100%.
Эксперт в разговоре с «Ведомостями» добавил, что на возврат Трампа к торговому противостоянию с Китаем могла повлиять ситуация с присвоением Нобелевской премии мира, которая досталась не республиканцу.
«Он вполне так мог отреагировать: раз вы не хотите мира, тогда получите войну. В данном случае войну экономическую, которая, впрочем, может вестись и с помощью военных средств», — объясняет Васильев.
Эксперт предполагает, что угроза Трампа о введении 100% тарифов на китайские товары также может являться одним из шагов стратегии США по сдерживанию Китая. Васильев не исключает, что в Белом доме сочли, что военный конфликт с КНР неприемлем, но ослабить соперника можно и с помощью ухудшения его экономики.