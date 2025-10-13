Эксперты раскрыли, зачем Трамп обостряет торговую войну с Китаем

Кроме введения запрета со стороны Китая на реализацию редкоземов и технологий, связанных с их производством, а со стороны США — введения новых торговых пошлин, две страны обменялись другими «ударами». Так, в портах США обязали китайские корабли уплачивать дополнительный сбор. В портах КНР ввели ответные меры для американских судов. В КНР анонсировали проведение антимонопольного расследования в отношении американской компании по разработке и производству микросхем для мобильных телефонов Qualcomm. Производитель подозревается в незаконной покупке компании Autotalks, специализирующейся на выпуске чипсетов безопасности в автосфере. 10 октября стало известно, что министерство транспорта США планирует запретить китайским авиакомпаниям, выполняющим рейсы в США, использовать для полетов воздушное пространство России.