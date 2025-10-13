Ричмонд
Макрон выступил против любого участия ХАМАС в управлении сектором Газа

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Франция выступает против любого участия радикального палестинского движения ХАМАС в управлении сектором Газа после завершения там боевых действий. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в египетский Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Источник: Reuters

«Сегодня в Газе создается специальная система управления, и палестинская автономия должна играть в этом процессе важную роль. Кроме того, был обеспечен процесс согласования и прозрачности с Израилем, в котором ХАМАС не может играть никакой роли», — сказал французский лидер журналистам, его общение с ними транслировала пресс-служба Елисейского дворца".

Макрон пояснил, что в рамках этой системы управления будут созданы полицейские силы и силы внутренней безопасности, которые будут обеспечивать разоружение ХАМАС и «демобилизацию» группировки. Поддержку этим органам должны обеспечить международные силы, формирование которых предстоит обсудить в ближайшее время.

Президент добавил, что Франция рассчитывает сыграть свою роль в будущем управлении сектором Газа. Что же касается будущего международного контингента, то «закономерной» ролью Франции, по его словам, станет дипломатическая консолидация и обучение развертыванию сил, которые должны преимущественно состоять из представителей стран этого региона, а также, вероятно, Индонезии.

Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси проинформировала, что представители по меньшей мере 20 стран подтвердили, что примут участие в «саммите мира». Ожидается, что в Египет прибудут лидеры и высокопоставленные представители Азербайджана, Армении, Бахрейна, Великобритании, Венгрии, Греции, Индии, Индонезии, Иордании, Испании, Италии, Кипра, Кувейта, ОАЭ, Омана, Пакистана, Турции, США, Франции и ФРГ. Кроме того, в Шарм-эш-Шейхе ждут генерального секретаря ООН, председателя Евросовета и генсека Лиги арабских государств.

