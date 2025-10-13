Мэр Казани вручил республиканские и городские награды

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды жителям за значительный вклад в развитие столицы Татарстана. Чествование прошло в Ратуше на II сессии Казанской городской думы пятого созыва.
Медалью «За доблестный труд» награжден адвокат Адвокатской консультации по защите прав потребителей негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Республики Татарстан» Марат Фетюхин.
Медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» награжден заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы администрации Вахитовского и Приволжского районов Алексей Гусаров.
Медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» награждена главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры Управления архитектуры и градостроительства г. Казани Александра Недопекина.
Медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» награждена заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства г. Казани Наталья Шарипова.
Почетного звания «Заслуженный строитель Республики Татарстан» удостоена начальник отдела генплана ОАО «Институт “Казанский промстройпроект” Лилия Узбекова.
Почетного звания “Заслуженный учитель Республики Татарстан” удостоена учитель изобразительного искусства МАОУ “Лицей № 146 “Ресурс” Ново-Савиновского района г. Казани Эльмира Абдуллина.
Почетного звания “Заслуженный учитель Республики Татарстан” удостоена старший воспитатель МАДОУ “Детский сад № 348 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения” Авиастроительного района г. Казани Резеда Авхадиева.
Знаком отличия “За безупречную службу Казани” награждена медицинский дезинфектор отдела заключительной дезинфекции и санитарной обработки МБУ “Дезинфекционная станция Казани” Валентина Стрелкова.
Знаком отличия «За безупречную службу Казани» награждена инженер- конструктор третьей категории центрального конструкторского бюро «АО Радиоприбор» Надежда Данилова.
Знаком отличия «За безупречную службу Казани» награждена машинист компрессорных установок завода полиэтилена Казанского ПАО «Органический синтез» Мунира Сафина.
Знаком отличия «Гордость и Слава Казани» отмечен военнослужащий Раиль Залялов.
Знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» отмечен заместитель руководителя исполкома г. Казани Радик Шафигуллин.
Знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» отмечен советник главы муниципального образования г Казани Наиль Минвалеев.
Почетного знака «Волонтер Казани» удостоен Председатель БФ «За мирное небо» Тимур Эткеев.
Почетная грамота Казани вручена гендиректору АО «Управляющая компания “Унистрой” Радику Салимгараеву, заместителю председателя Контрольно-счетной палаты Казани Рушании Файзрахмановой,
Благодарностью Мэра Казани награждены исполнительный директор ООО «Ландшафтная компания “Гринстан” Зуфар Шамсутдинов, начальник архитектурно-планировочной инженерной мастерской № 7 ГУП РТ “Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма “Татинвестгражданпроект” Владимир Вилков.
Благодарностью Мэра Казани награжден начальник архитектурно-планировочной инженерии мастерской № 2 ГУП РТ “Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма “Татинвестгражданпроект” Григорий Руденко.